تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 30% في بداية موسم 2022-2023

الاقتصاد
محصول القمح
محصول القمح
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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين 11 يوليو تموز إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو تموز، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30% على أساس سنوي إلى 402 ألف طن.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو حزيران بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئ البلاد على البحر الأسود، التي تمثل طريقًا رئيسيًا للشحن، مغلقة إلى حد بعيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث شح في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو تموز شملت 311 ألف طن من الذرة و71 ألف طن من القمح و17 ألف طن من الشعير.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن أوكرانيا قد تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب خسارة أراض أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.

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