القصة الكاملة حول انفصال سلاف فواخرجي عن زوجها

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سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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تصدرت الفنانة سلاف فواخرجي اليوم الاثنين بالموافق الـ11 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب تصريحاتها الأخيرة بشأن انفصالها عن زوجها.

 

سلاف فواخرجي

 

وقالت سلاف فواخرجي إنها انفصلت عن زوجها إلا أنها لم تطلق منه، كما لفتت أنها تعيش معه في نفس المسكن.

 

انفصال سلاف فواخرجي عن زوجها

 

ومن جانبه قال زوج سلاف فواخرجي الفنان السوري وائل رمضان خلال استضافته في برنامج "شو القصة"، الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، إنه انفصل عن زوجته ولم يقم بتطليقها.

رغم الإنفصال.. سلاف فواخرجي تعيش مع وائل رمضان في نفس المنزل.. ماتم كشفه فجر ضجة! | أحداث نت
سلاف فواخرجي وزوجها

تصريحات زوج سلاف فواخرجي

 

وأكد زوج سلاف فواخرجي انفصاله عن زوجته دون تطليقها لافتا أنه يعيش معها في نفس المنزل وأنهما اتخذا قرار الانفصال ليقررا إن كانا سيستمران معًا أم يتم الطلاق بالفعل.

 

منزل سلاف فواخرجي وزوجها

 

وقالت سلاف فواخرجي إنها وزوجها يعيشان في نفس المنزل وهما بفترة لكي يرا معا إذا كان سيكملان حياتهما، أم سيقرران الطلاق بعدما قضى معا 23 عاما.

 

صورة سلاف فواخرجي وزوجها

 

وشاركت سلاف فواخرجي صورة على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام" تجمعها بزوجها وعلقت عليها: "اقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

 

كلمات سلاف فواخرجي

 

وأوضحت سلاف فواخرجي أنها كتلك العروة التي انقطعت وظهرها انصدع، مضيفةً: "كذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل.. كالمطر الذي أقلع راويًا وهطل حارقًا.. أنا الآن أعيش ذلك الفِصام أمامك أيها النبيل.. بعد الفِصام، فطام، كما ننفطم عن أمهاتنا يومًا، ننفطم عمّن نحب، كما أنفَطِم عنك الآن، قلبي كما يُقال ينخلع".

 

رسالة سلاف فواخرجي لزوجها

 

وأضافت سلاف فواخرجي: "ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر يرسم حيواتنا ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما، أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد، لم أكن جديرة بك كما يكفي، أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنت أهلًا لما هو أبعد من الحب وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولتْ لن تصل إلى قمتك.

 

حب سلاف فواخرجي

 

وتابعت:"كنتَ وستبقى رجلًا في عيني وأمام الله والبشر رجلُ والرجالُ قليل سندًا لي إن ملت ورحمةً لي إن ظُلمت ويدك الحانية أول من تنتشلني إن وقعتْ وكعادتك لن تدعني أحتاجك لأني منذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي، وفي ضعفي وفي فرحي وكنتَ بداية".

 

سلاف فواخرجي تبدي حبها لزوجها

 

واعتذرت سلاف فواخرجي لزوجها إن كانت قد أخطأت أو قصرت معه يوما، لافتة أن قلبه جبل من الكرم والحب والعطاء، معربة عن حبها الشديد له.

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