اغنية نانسي عجرم الجديدة صح صح تتخطى الـ 4 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها

اعتلت اغنية نانسي عجرم الجديدة مؤشرات بحث موقع الجوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب طرح (صح صح) عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة التفاصيل الخاصة حول اغنية نانسي عجرم الجديدة صح صح.

كم حققت اغنية نانسي عجرم الجديدة صح صح؟

وحققت اغنية نانسي عجرم الجديدة صحصح مع الدي جي الأمريكي الشهير مارشميلو نجاحا باهرا وغير مسبوقا، حيث إنه ا تخطت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة وذلك عقب مرور يومين فقط من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

مع من تعاونت نانسي عجرم فى أغنيتها الجديدة؟

اغنية نانسي عجرم الجديدة كانت بالتعاون مع الدي جي الأمريكي الشهير مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع مساري، وطارق مدكور، مارشيملو، وهي من ألحان مودي سعيد، والفيديو كليب من إخراج الأمريكية سارة ماكولجن.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.

وتم عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي وهو من بطولة كلا من (ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - كريم قاسم - عبير صبري - نانسي صلاح ومن إخراج سامح عبد العزيز).

لو مسوفتهاش.. اغنية نانسي عجرم الجديدة صح صح

https://youtu.be/eUfU31LrTqQ

إطلالات نانسي عجرم في أغنيتها الجديدة صح صح

وظهرت نانسي عجرم في أغنيتها الجديدة صح صح، بملابس براقة تصلح للسهرة، حيث بدأت الفيديو كليب ببدلة من اللون الذهبي التي برزت جمالها، ثم ظهرت بعدها داخل سيارة بفستان سيكوين قصير، وجاءت المفاجأة بظهورها بفستان أنيق قصير مطرز وبه FRINGED من الخرز، ونسقته مع جاكيت فرو باللون الأخضر.