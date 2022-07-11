أبرز المعلومات عن عبدالعزيز العازمي بعد تصدره تريند جوجل

تصدر الشاعر عبد العزيز العازمي، اليوم الإثنين، تريند جوجل Google Trend خلال الساعات القليلة الماضية، بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يلي، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، أبرز المعلومات عن عبد العزيز العازمي أحد أشهر الشعراء في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:-

من هو عبد العزيز العازمي؟

عبد العزيز العازمي هو أحد أشهر الشعراء في المملكة العربية السعودية ويلقب بـ “رمح عتيبة”، وولد عبد العزيز العازمي في جهام وهي قرية من فئة (أ) تقع في محافظة الدوادمي، والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية. وتبعد جهام عن محافظة الدوادمي بمسافة تقارب (100) كم، وترعرع في كنف والديه وأخوته ضمن محيط شعري، ليصبح شاعرًا معروفًا، بدأ مسيرته الشعرية في العام 1423 هجريا عندما كان يحضر حفلات خاصة بأبناء عمومته، وحفلات عامة خارج القبيلة، ليبدأ بعد ذلك بممارسة شعر المحاورة.

سيرة عبد العزيز العازمي الذاتية

الاسم الكامل: عبد العزيز بن عبيد بن مسرع العازمي الروقي العتيبي.

مكان الميلاد: جهام الدوادمي – المملكة العربية السعودية.

الجنسية: سعودي.

الديانة: مسلم.

اللغة الأم: اللغة العربية.

المهنة: شاعر.

نوع الشعر: نبطي، محاورة.

سنوات النشاط: منذ العام 1423 هـ – حتى وقتنا هذا.

التعليم: بكالوريوس إدارة عامة كلية الاقتصاد.

الجامعة: جامعة الملك عبد العزيز في جدة.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

الأولاد: لديه طفلة واحدة اسمها الجوهرة.

أشهر أعمال عبد العزيز العازمي

اختلط عبد العزيز العازمي بشعراء المحاورة، ونجح في المشاركة بعدة مهرجانات وطنية مثل (مهرجان الجنادرية السنوي - مهرجان عكاظ السنوي - احتفالات منطقة الرياض في عيد الفطر).

وكما حاور عبد العزيز العازمي كبار الشعراء، مثل (صياف الحربي ومصلح بن عيادو أبو مشعاب وحامد القارحي، وسعيد بن رحمة، وابن شايق، وفهد العازمي، ومحمد السناني، وسلطان الهاجري، وزيد العضيلة، ومستور العصيمي، وفلاح القرقاح، وحبيب العازمي، وراشد السحيمي، وتركي الميزاني، وبخيت السناني، وعمر الخالدي، وبكر الحضرمي، وعبد الله العلاوة، وعبد الله بن عتقان، وصقر سليم، وفواز العزيزي، وحمود السمي، وسفر الدغيلبي، ومنيف المنقرة، وسلطان الجلاوي، وإبراهيم الشيخي، وشاهر العنزي، وغيرهم).

وكتب عبد العزيز العازمي أيضًا العديد من القصائد الشعرية أشهرها قصيدة (سرى الليل والساري سكة الساري)، ومن أبرز طواريقه (تركي الميزاني).