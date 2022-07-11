وزير النقلِ يقفُ على استعدادات مغادرة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

السعودية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 وقفَ معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر،على الاستعدادات الميدانية لمغادرة رحلات ضيوف الرحمن بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛حيث وقف برفقة قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية على الاستعدادات والخطط التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم والتأكد من توفير الخدمات كافة لهم.

 

وشملتِ الجولةُ التفقديةُ صالاتِ السفر والمرافقَ الحيوية المساندة،كما اطلع على آليات تنفيذ خطط المغادرة والاجراءات المعيارية لتقليص وقت إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج؛وتأتي هذه الجولاتُ ضمن حرص معاليه وقيادات المنظومة بمتابعة حركة مغادرة الحجاج،وتقديم أفضل الخدمات لهم بعد أن مَنَّ اللهُ عليهم بإتمام نسكهم بكل يسر وسهولة.

 

ونَوَّهَ الجاسرُ بالتجهيزات والخدمات التي يشهدُها مجمعُ صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي يضمُّ 14 صالةً مجهزةً لاستقبال الحشود، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل اجراءات مغادرتهم؛ موجهًا العاملين كافة بمضاعفة الجهود وتكثيف الأداء وتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكل يسر وطمأنينة.
 

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