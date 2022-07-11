اشرف بن شرقي يرفض عرض الأهلي المغري من أجل قطر

أشارت عدة تقارير صحفية مغربية، اليوم الاثنين الموافق 11 يوليو 2022، أن المغربي اشرف بن شرقي رفض عرضا مغريا وضخما من النادي الأهلي لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل العرض المغرب الذي قدمه النادي الأهلي للمغربي اشرف بن شرقي للحصول على خدماته الموسم المقبل، وهي على النحو التالي:-

لماذا رفض اشرف بن شرقي عرض الأهلي المغري؟

وبحسب موقع «Le360 Sport» المغربي، فإن النادي الأهلي عرض 2 مليون دولار على اشرف بن شرقي؛ لضمه إلى صفوف القلعة الحمراء بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير المغربي، أن اشرف بن شرقي رفض الانتقال إلى النادي الأهلي، رغم أن العرض الذي تلقاه كان مغريًا للغاية.

وينتهي عقد اشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالية.

الزمالك يعلن رحيل اشرف بن شرقي

وأعلن الزمالك، رحيل أشرف بن شرقي بعد نهاية عقده مع الفريق؛ بسبب رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري.

ورفض بن شرقي جميع العروض التي تلقاها من الزمالك؛ من أجل تجديد عقده مع النادي قبل نهاية الموسم الجاري ورحيله مجانًا.

اقتراب اشرف بن شرقي من قطر القطري

وارتبط اسم بن شرقي خلال الفترة القليلة الماضية، بنادي قطر القطري، الذي يسعى لضم بن شرقي بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

واتفق نادي الزمالك مع بن شرقي على رحيله عقب نهائي بطولة كأس مصر 2021، أمام النادي الأهلي، المقرر له 21 يوليو الجاري.

وانضم بن شرقي إلى الزمالك في 2019، قادمًا من نادي الهلال السعودي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وشارك بن شرقي في 105 مباريات مع الزمالك منذ انضمامه للفريق في 2019، وسجل 39 هدفًا وصنع 27.