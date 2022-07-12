يلا شوت AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر كورة لايف youtube

مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي We السلام في قمة مثيرة لعشاق النادي الأهلي في كل مكان.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

الأهلي يخوض لقاء فيوتشر في الدوري الثلاثاء 12 يوليو عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات أبوظبي.

بث مباشر الأهلي وفيوتشر

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر

من المنتظر أن تنقل قناة (أون تايم سبورت 1) مباراة الأهلي وفيوتشر بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصار جديد في الدوري من أجل الظفر بالنقاط الثلاثة للمباراة بعدما فقد الفريق الكثير من النقاط في المباريات الأخيرة أخرها التعادل مع فريق الجونة سلبيًا تحت قيادة المدرب الجديد ريكاردو سواريش.

غيابات الأهلي أمام فيوتشر

حرص البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي على عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاقة المران الجماعية يتحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة سواء في الدوري أو الكأس.

ويغيب عن الأهلي بشكل رسمي الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو للإصابة فيما سيقيم الجهاز الطبي للفريق حالة الثنائي أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة بـ24 ساعة.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أكد تحسن حالة طاهر محمد طاهر بعد أن اجتاز برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة.