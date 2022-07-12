بث مباشر kora live مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت مجانا دون تقطيع

بث مباشر مباراة الأهلي وفيوتشر مشاهدة دون تقطيع ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022.

يدخل الأهلي لقاء فيوتشر ولا بديل أمامه سوي الانتصار من أجل مواصلة المنافسة مع الزمالك وبيراميدز على صراع الصدارة بعد فقدان المارد الأحمر الكثير من النقاط في الأيام الماضية.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

إحتياطي

تنطلق مباراة الأهلي وفيوتشر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12-7-2022، في تمام الساعة التساعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، وسيتم نقل المباراة عبر اون تايم سبورت ١ وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة نقطة من أصل 21 مباراة وله مباراتان مؤجلتان، بينما يتربع الزمالك على الصدارة برصيد 51 نقطة من 23.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعية - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

طاهر محمد طاهر - محمد شريف - أحمد عبد القادر

ترتيب فرق الدوري المصري

الزمالك - 51 نقطة

بيراميدز - 49 نقطة

الأهلي - 45 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 39 نقطة

طلائع الجيش - 36 نقطة

البنك الأهلي - 31 نقطة

فاركو - 30 نقطة

الاتحاد السكندري - 28 نقطة

المصري البورسعيدي - 26 نقطة

إنبي - 26 نقطة

سيراميكا - 26 نقطة

غزل المحلة - 26 نقطة

الجونة- 22 نقطة

الإسماعيلي - 20 نقطة

المقاولون العرب - 20 نقطة

إيسترن كومباني - 16 نقطة

مصر المقاصة - 14 نقطة