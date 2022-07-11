منها يخت لأحد الأثرياء.. 68 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الإثنين، عبور 68 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.6 مليون طن، وعبر اليخت السياحي AVIVA المصنف كأحد أغلى اليخوت السياحية في العالم، ضمن قافلة الجنوب، في رحلته قادما من الغردقة متجها إلى تركيا.

يبلغ الطول الكلي لليخت السياحي AVIVA الذي يرفع علم بريطانيا 98.4 متر، وعرضه 17 متر، فيما تبلغ حمولته 5000 طن.

يقوم بأعمال التوكيل الملاحي Gulf Egypt، ويعبر اليخت السياحي AVIVA لقناة السويس بعد زيارة سياحية استغرقت 24 ساعة لمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، قادمًا من تايلاند.

يخت أحد أثرياء العالم

ويمتلك اليخت واحد من أشهر الأثرياء في العالم وهو رجل الأعمال الشهير لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي توتنهام الإنجليزي.

وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة وفي ضوء حرص الهيئة على تشجيع عبور السفن واليخوت السياحية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس القبطان شادي الصياد لتقديم درع الهيئة إلى قبطان اليخت كابتن Vasilis.

إشادات بسهولة العبور

من جانبه، أبدى الكابتن Vasilis قبطان اليخت امتنانه لما لمسه خلال رحلته عبر القناة من تسهيلات للعبور مشيدا بتعاون مرشدي الهيئة وامتلاكهم المعرفة التامة بكيفية العبور الآمن عبر القناة.

وأشار قبطان اليخت إلى أن هذه هى الرحلة الخامسة له عبر قناة السويس والثانية له كقبطان لليخت وقد لاحظ مؤخرا قيام قناة السويس بمشروع تطوير في القطاع الجنوبي وهو الأمر الذي سيسمح بتعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العملاقة العابرة للقناة.

توجيهات رئاسية

جدير بالإشارة، أن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتشجيع سياحة السفن واليخوت السياحية بمنطقة القناة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك عبر تقديم حوافز، فضلا عن المزايا التنافسية التي تقدمها الهيئة لتشجيع سياحة اليخوت بامتلاكها ثلاثة مراكز لاستقبال ورسو اليخوت السياحية بمدن القناة الثلاثة.