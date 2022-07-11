فيلم بحبك لتامر حسني يحقق إيرادات غير متوقعة خلال 4 أيام من طرحه

حقق فيلم بحبك لتامر حسني إيرادات غير متوقعة خلال 4 أيام فقط من طرحه بالسينمات في عيد الأضحى المبارك 2022، حيث إنه حقق نجاحا كبير وغير متوقعا ونال إعجاب عدد كبير من المشاهدين، لذا يرغب العديد في معرفة كم حقق فيلم بحبك تامر حسني من إيرادات؟

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذه المقالة، كم حقق فيلم بحبك تامر حسني من إيرادات؟، وهي كالتالي:-

كم حقق فيلم بحبك تامر حسني من إيرادات؟

حصد فيلم بحبك للفنان تامر حسني أمس إيرادات بلغت 4 ملايين و535 ألف و141 جنيه من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينمات أمس والتي بلغت 15 مليون و511 ألف و44 جنيه، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

وجاء فيلم بحبك لتامر حسني في المركز الثاني في ترتيب أفلام عيد الأضحى المبارك بعد فيلم كيرة والجن الذي تصدر الإيرادات وحقق أمس 7 مليون و25 ألف جنيه.

وإجماليا، كما وصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة 10 ملايين و545 ألف و425 جنيها، إذ حصد أول أيام عرضه ما يقرب من مليون و403 آلاف، بينما حقق يوم الوقفة وثاني أيام عرضه مليون و401 ألف، وحصد أول أيام العيد وثالث أيام عرضه 3 ملايين و205 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين و535 ألف حققها أمس.

قصة فيلم بحبك لتامر حسني

وتدور قصة فيلم بحبك تامر حسني حول شخص يدخل في قصة حب مع فتاة قبل أن يدخل في قصة حب جديدة في نفس الوقت.

ويتخبط الشخص الذي يؤدي دوره الفنان تامر حسني حياة غير سوية بين الفتاتين، والتي تظهر كيفية الاختلاف ومدى صدق التعبير عن الحب بين الرجال والسيدات.

من هم أبطال فيلم بحبك تامر حسني؟

ويضم فيلم بحبك كوكبة كبيرة من ألمع النجوم يترأسهم الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، عالية راشد، شهد الشاطر، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.