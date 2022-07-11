"الزراعة" تعلن توصيات ورشة عمل "تحديات الأمن الغذائي"

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، التوصيات التي اقرها المشاركون في ورشة العمل التدريبية فى مجال " تحديات الأمن الغذائى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان المشاركون في ورشة العمل التدريبية، والتي استمرت فعالياتها لمدة 3 ايام، اقروا عددا من التوصيات الهامة، في مجال الامن الغذائي والتحديات التي تواجهه في المنطقة، وذلك بحضور الدكتور موفق سرحان المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE.

واشار عزوز إلى ان المشاركون اكدوا علي ضرورة تكثيف عمليات مراقبة الأسواق، وضبط أسعار المدخلات والمخرجات للمنتج، فضلا عن رفع كفاءة المشروعات الحكومية، وتكثيف العمل على استنباط سلالات جديدة محسنة وراثيًا تتماشى مع الظروف الحالية والمستقبلية للبلاد، كذلك التوسع في الزراعة التعاقدية، وعودة الدورة الزراعية بحيث تكون إلزامية للمزارعين.

واوضح ان التوصيات ايضا شملت اهمية تكثيف دور الإرشاد الزراعي في الأمور الخاصة بالأمن الغذائي، بحيث يتم اعداد استراتيجية لتطوير ممارسات الاستهلاك مع وجود آليه محددة للتعامل مع الفقد والهدر، كذلك التوعية بأهمية التوسع في الميكنة الزراعية، وتدريب المزارعين عليها، والتوسع في الزراعات التجميعية للحد من تفتت الحيازات، بالاضافة إلى اقامة مصانع للتصنيع الغذائي، لتحقيق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، والحد من الفاقد.

وشدد المشاركون في ورشة العمل على ضرورة التوسع في انتاج تقاوي الخضر المحلية، للحد من عمليات الاستيراد من الخارج، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لدي الجمعيات الزراعية من تقاوي ومبيدات، فضلا عن التوسع في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بعمليات مكافحة الأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل الاستراتيجية وتهدد الأمن الغذائي، فضلا عن التوسع في البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء التغيرات والتحديات للأمن الغذائي والتغيرات المناخية.



وشملت توصيات ورشة العمل ايضا ضرورة تعميق دور الجمعيات الزراعية،.بحيث تساهم بشكل اكبر في تسويق المنتجات الزراعية، اضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، وطرق الري الحديث، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه، وتكثيف التوعية ببرامج الري الحديث، وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن ترشيد استخدام الأسمدة، مع امكانية التوسع في إنشاء مجمعات أسمدة آزوتية لتغطية جميع المحافظات.

اكد الدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية CARDNE ان هذه التوصيات سوف يتم نشرها وتعمييمها علي كافة الدول الأعضاء بالمركز للعمل علي تنفيذها

وشارك في ورشة العمل ممثلو عدد من معاهد مركز البحوث الزراعية: المحاصيل الحقلية، الاقتصاد الزراعي، المحاصيل السكرية، تكنولوجيا الأغذية، البساتين، الإنتاج الحيواني، فضلا عن قطاعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية والمتابعة، بالاضافة إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، كذلك مديريتي الزراعة بالجيزة، والقليوبية، والجمعيتين العامتين للائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي.