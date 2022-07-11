يبحث مجموعة كبيرة من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر، عن موعد مباراة الاهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

وتقام مباراة الاهلي وفيوتشر في الدوري مساء غدا الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة للموسم الكروي 2021-2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد مباراة الاهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

ما هو موعد مباراة الاهلي وفيوتشر في الدوري؟

وسيتم إقامة مباراة الاهلي وفيوتشر في الدوري المصري، مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيوتشر في الدوري

وسيتم إذاعة مباراة الاهلي وفيوتشر في الدوري على شاشة قنوات أون تايم سبورتس 1 اتش دي الرياضية.

التشكيل المتوقع لمبارة الاهلي وفيوتشر

ومن المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو المسؤلية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: زياد طارق - طاهر محمد طاهر - حسام حسن.

وعلى الجانب الآخر، سيدخل فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد ربيعة - أنيسة بابل - طارق طه.

خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد رفعت - أحمد عاطف.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل الفريق الأول بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يحل فيوتشر بالمركز الرابع برصيد 39 نقطة.

مواجهة صعبة بين الاهلى وفيوتشر

ويأتي ترقب جماهير القلعة الحمراء إلى موعد مباراة الاهلي وفيوتشر في الدوري المصري؛ نظرا لأن أي تعثر جديد للفريق الأحمر في مبارياته المتبقية في المسابقة، يعني عدم التساوي مع الزمالك في عدد النقاط.

أما في حالة فوز الأهلي في مبارياته المقبلة ومنها مواجهتي المقاولون العرب والإسماعيلي، يعني تساوي الفريق الأحمر في عدد النقاط مع الزمالك، وتعد أفضلية المواجهات المباشرة لصالح أصحاب الرداء الأحمر، بعد انتهاء قمة الدور الأول بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وانتهاء قمة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.