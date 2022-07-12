درة في أحدث ظهور لها

بإطلالة ملكية.. درة تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
درة
درة
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شاركت الفنانة درة زروق، جمهورها ومحبيها أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفديوهات “إنستجرام”.

وظهرت درة بإطلالة ملكية، مرتدية قفطان مغربي بألوان مبدعة، مع تاج ملكي فوق رأسها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.


ويعرض قريبا على منصة watch it فيلم جدران الذي تلعب بطولته النجمة درة، وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج سيني برو ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم وحنان سليمان.

درة أحدث إطلالات منوعات

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