من بين الفنانين.. حميد الشاعري يكشف مفاجأة عن أول صديق له في مصر؟ (فيديو)

الفجر الفني
الشاعري
الشاعري
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حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليتحدث عن ذكرياته الفنية، وبداياته في مصر.

 

أول أصدقاء حميد بمصر

كشف حميد الشاعري أن أول صديق له في مصر كان الفنان محمد منير، فقد كان يحبه ويسمع عنه أثناء تواجده في لندن، قائلا: "كنت بسمعه وأنا صغير في لندن.. كان تحت مني المركز العربي اللي بيجب الجرايد العربية وكله، فسمعت له ألبوم وأنا هناك، وارتبط بيه من وأنا هناك وحبيته جدا".

 

تابع: "ولما جيت مصر.. اتغيرت الظروف وتعاقدت مع الشركة اللي متعاقد معاها محمد منير.. حبيته جدا لأن لقيت الشخصية اللي حاططها في مخليتي قدامي.. حبيته وبقينا أصدقاء.. واستأمنته على حاجات كتير جدا مكنش حد يعرفها عني.. منير كان كويس جدا.. بعد كده اتعرفت على علي عبد الخالق وحنان ومنى عبد الغني وهكذا".

 

طبيعة العلاقة مع منير

في نفس السياق، أشار حميد الشاعري إلى أن علاقته بمحمد منير لم تكن صداقة فقط، بل أيضا تعاون مشترك، منها أغنية "أكيد" التي كانت وليدة جلسة لهما أمام التليفزيون، مضيفا: "أغنية (أكيد) كان وليدة قعدة قدام التيلفزيون في سنة 1986.. كنا قاعدين وحصلت أحداث تشرنوبل.. كان حدث كارثي ومأساوي، فعملناها على طول".

 

الشاعري أغاني محمد منير

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