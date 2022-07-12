حالة الطقس الآن.. الأرصاد الجوية: حار رطب ونشاط رياح بهذه المناطق

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس الآن، لمعرفة معلومات أكثر حول تفاصيل الطقس في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2022، حيث يسود طقس حار رطب مع نشاط رياح على معظم الأنحاء وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

وعن حالة الطقس الآن، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام في السطور التالية كافة المعلومات حول حالة الطقس ودرجات الحرارة للاستعلام عن حالة الطقس الآن قبل الخروج من المنزل لأداء مهامهم اليومية، نقدمه لكم في نقاط بسيطة مع درجت الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

حالة الطقس الآن

وعن حالة الطقس المتوقعة الآن نقدمها لكم في نقاط مبسطة لمعرفة التفاصيل الكاملة حول حالة الطقس الآن في معظم الأنحاء والمحافظات:

1- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى.

2- طقس حار رطب على الوجه البحري.

3- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

4- شديد الحرارة على جنوب سيناء.

5- شديد الحرارة على جنوب البلاد.

6- معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

7- تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.





حالة الطقس الآن وارتفاع نسب الرطوبة

ووفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الثلاثاء الموافق 12 من يوليو لعام 2022، رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2022، تبين أنه تشهد حالة الطقس الآن ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة.

حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد الجوية ن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.



كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





درجات الحرارة الآن

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية ننشر لكم في السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2022، على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 23 العظمى 30



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 30



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 30



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 35



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 30



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 31



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 33



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 35



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 34



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 37



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 37



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 40



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 41



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 38



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 36



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 33



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 32

