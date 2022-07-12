سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-7-2022 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 12-7-2022 مع استمرار العطلة بالقطاع المصرفي والتى ستمتد إلى يوم الأحد المقبل، ليسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وفي بنك مصر ارتفاعا ليبلغ 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

ما هي أسعار الدولار في مصر اليوم



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

18.74 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

18.794 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.79 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

18.73 جنيه للشراء

و18.81 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

سعر الدولار الأمريكي 18.8303 جنيه للشراء و18.9083 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 19.1824 جنيه للشراء و19.2638 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 22.5549 جنيه للشراء و22.6560 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى 19.3608 جنيه للشراء و19.4430 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.8580 جنيه للشراء و13.9165 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.80 جنيه للشراء و2.82 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي 5.0159 جنيه للشراء و5.0370 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 61.1651 جنيه للشراء و61.5746 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 5.1264 جنيه للشراء و5.1481 جنيه للبيع.