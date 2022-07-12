سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-7-2022

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت أسعار الذهب فى مصر، بعد ارتفاعها على مدار الأسبوع الماضي بنحو 25 جنيها، على خلفية صعود أسعار الذهب عالميًا إلي 1740 دولار مقابل تراجع إلي مستويات 1716 دولار، حيث سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم، عيار 21 بقيمة 1005 جنيهات، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر

 

 أسعار الذهب فى مصر

 

عيار 18 يسجل 863 جنيها.

عيار 21 يسجل 1005 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1149 جنيها.

الجنيه الذهب 8046 جنيها.

أونصة الذهب 1742 دولار.
 

ما هو تأثير ارتفاع الدولار على أسعار الذهب
 

ارتفعت الأوقية في السوق العالمي، إلى نحو 1742 دولارًا، بعد ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوى له منذ 24 عامًا مقابل الين الاثنين 11 يوليو تموز بعد أن أشارت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.

وارتفع الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.

وارتفع الدولار أيضًا أمام اليورو الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عامًا والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة، تاركًا مؤشر الدولار مرتفعًا 0.4% عند 107.3.

 

 

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