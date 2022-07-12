أفلام عيد الأضحى 2022.. الإيرادات والتفاصيل الكاملة

أفلام عيد الأضحى 2022.. ازداد البحث على أفلام عيد الأضحى 2022 من جانب المواطنين، لمشاهدتها في السينيمات خلال فترة الإجازة، ويبحثون عن الأنسب والأفضل لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات الآخرين حول الأفلام، والإيرادات والتفاصيل الكاملة لكلا من فيلم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم بحبك للفنان تامر حسني، وعمهم لـ محمد إمام.

أفلام عيد الأضحى 2022 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجمهور وخاصة الذين يفضلون مشاهدة الفيلم عبر شاشات السينما مع الأصدقاء والأهل.

أفلام عيد الأضحى 2022

وتستعرض بوابة «الفجر» الإلكترونية لمتابعيها الكرام تفاصيل حول أفلام عيد الأضحى 2022، مثل فيلم كيرة والجن وفيلم بحبك وفيلم عمهم.

أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن

طرح فيلم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهو يعتبر أول أفلام عيد الأضحى 2022 لتي تم طرحها في السينيمات، وتم عرضه يوم الخميس الماضي لذي وافق 30 من يونية.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

1- مستوحى من رواية «1919».

2- فيلم كيرة والجن، من تأليف أحمد مراد كاتب السيناريو والحوار.

3- يعتبر الفيلم من إخراج مروان حامد

4- فيلم كيرة والجن بطولة (كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك)

5- يشارك في بطولة الفيلم كلا من (على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل)

6- كما يشارك في فيلم كيرة والجن، من أفلام عيد الأضحى 2022 مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، بجانب تواجد بعض الممثلين الأجانب.

كيرة والجن

إيرادات فيلم كيرة والجن

حقق فيلم كيرة والجن إيرادات مذهلة خلال الفترة الماضية، حيث حقق في بداية الأسبوع الحالي 5 ملايين و39 ألف جنيه.

كيرة والجن لـ "كريم عبد العزيز وأحمد عز"

يجمع فيلم كيرة والجن بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، حيث حقق كلا منهما نجاحا مذهلا، وأفلامهما كانت الأعلى إيراد في السينمات، وحصد بفيلم "الفيل الأزرق 2" لـ كريم عبد العزيز إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه، كما حقق "ولاد رزق 2" لـ أحمد عز إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

أفلام عيد الأضحى 2022.. بحبك

طرج فيلم بحبك لـ تامر حسني في موسم أفلام عيد الأضحى 2022، حيث تدور أحداث الفيلم حول مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، وهو فيلم كوميدي ورومانسي وحقق نحجا مذهلا ضمن أفلام عيد الأضحى 2022.

حقق فيلم بحبك، 3 ملايين و205 آلاف جنيه، ليحتل المركز الثاني في إيرادات السينما، بعد فيلم كيرة والجن الذي تصدر الإيرادات محققًا 5 ملايين و39 ألف جنيه.

بحبك

تفاصيل فيلم بحبك

1- أحداثه محيرة جدا.

2- فيلم كوميدي في إطار رومانسي.

3- بدأ عرضه اليوم في السعودية.

4- تدور أحداث الفيلم حول مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

5- فيلم بحبك بطولة تامر حسني.

6- يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد.

7- فيلم بحبك لـ تامر حسني من تأليف وإخراج تامر حسني.

أفلام عيد الأضحى 2022.. عمهم

حقق فيلم "عمهم" إيرادات وصلت لـ8.5 مليون جنيه في 4 أيام عرض، حيث حقيق قرابة 3.9 مليون جنيه في 24 ساعة، في ثاني أيام عيد الأضحى، كما نجح فيلم عمهم في تحقيق إيرادات جيدة أول أيام عيد الأضحى، مطلع الأسبوع الحالي، نحو 2 مليون و950 ألف جنيه، وكان قد حقق نحو 3.5 مليون في فيلمه جحيم في الهند عام 2016.

عمهم

تفاصيل فيلم عمهم

1- فيلم عمهم من تأليف وسام صبري.

2- فيلم عمهم من إخراج حسين المنباوي

3- فيلم عمهم إنتاج أحمد السبكي

4- فيلم عمهم بطولة محمد إمام.

5- يشارك في بطولته (سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، والشحات مبروك).

6- ويجسد محمد إمام شخصية سلطان بطل الجمهورية في الملاكمة وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن.

قصة فيلم عمهم

فيلم عمهم هو فيلم أكشن تدور أحداثه في إطار كوميدي للنجم محمد إمام، ويجسد شخصية سلطان يعمل مدرب ملاكمة في مركز رياضي، وفي يوم يجد مطبعة لتزويد الأموال وتبدا احداث القصة المثيرة والشيقة.