أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 12-7-2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار بعض أعلاف الدواجن، والتي ارتفع بعضها بنسبة 256% وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و33 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو

سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو بين 45 و46 جنيها للكيلو



أسعار البيض اليوم

سعر كارتونة البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 62 و63 جنيهًا

سعر كارتونة البيض الأحمر بين 65 و66 جنيهًا

سعر كارتونة البيض البلدي بين 62 و63 جنيهًا للكرتونة



أسعار الكتاكيت



سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه

سعر الكتكوت "ساسو" بين 4.25 و4.50 جنيهات

سعر الكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه

الاكتفاء الذاتي من الدواجن

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار هو ارتفاع أسعار بعض أعلاف الدواجن، والتي ارتفع بعضها بنسبة

وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أنهم ضخوا 7 مليار جنيه في الثروة الحيوانية في مصر، متابعا: "عدد رؤوس الماشية عندنا كانت 6.5 مليون رأس في 2020 ودي نتيجة حصر دقيق".

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة، أنهم يحاولون تحسين السلالات في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الانتاج المحلي من اللحوم 550 ألف طن ونستورد نحو 450 ألف طن من اللحوم مقسمة ما بين لحوم مبردة ومجمدة ولحوم حية، واستيراد الماشية يتركز من السودان وجنوب البرازيل.



