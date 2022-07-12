أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في البنوك

الاقتصاد
العملات- ارشيفية
العملات- ارشيفية
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سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-7-2022، استقرارا بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار اليوم


استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

 


ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.96 للشراء، 19.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 


استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.44 جنيه للشراء، 22.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم


ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 


استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.93 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 


 



 

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