التخطيط: 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تبطين وتأهيل الترع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عملت مشروعات مبادرة حياة كريمة فى تحسين معيشة المواطنين فى الريف المصرى وعن دور قطاع الرى فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تبطين وتأهيل 3213 كم الترع، لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالى 21/2022 (فقط)

 

وأشار التقرير إلى أنه تم صرف نحو 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تبطين وتأهيل الترع ضمن مبادرة "حياة كريمة".

 

وذكر التقرير أنه سيتم تبطين 20 ألف كم خلال الفترة من 2020 /2021 - 2023 /2024، وتم الانتهاء من 60% من المستهدفات حتى الآن منها 1500 كم تقع فى قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.

 

وأضاف التقرير أن مشروع تبطين الترع من المشروعات التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.

 

وأوضح التقرير أن مشروع تبطين الترع يستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل وترشيد المياه بحوالى 10% بالإضافة إلى تحسين القيمة السوقية للأراضى بحوالى 20%.


 



 

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