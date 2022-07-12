بالأسماء.. أماكن محطات الأتوبيس الترددي BRT الجديد ومعلومات عنه

محطات الأتوبيس الترددي BRT الجديد، يبحث عنها العديد من المواطنين لمعرفة أسماء وأماكن تواجده، حيث كشفت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن تفاصيل محطات الأتوبيس الترددي BRT.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام معلومات عن محطات الأتوبيس الترددي BRT الجديد، وأماكن توجده بالأسماء.

محطات الأتوبيس الترددي BRT الجديد

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة المشير طنطاوي.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة كايرو فستيفال سيتي.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة أكاديمية الشرطة.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة طريق السويس.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة عدلي منصور.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة موقف العاشر من رمضان.

-الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة غرب الرشاح.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة التروللي.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة مؤسسة الزكاة

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة مصرف بلبيس.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة عزبة الجزيرة.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة المرج.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة رشاح وخصوص.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة مسطرد.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة متولي الشعراوي.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة العصار.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة منطي.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة إسكندرية الزراعي.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة بسوس.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة بسوس القناطر.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة الوراق.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة تحيا مصر.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة مترو إمبابة.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة بشتيل.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة أحمد عرابي.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة أرض اللواء.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة محور 26 يوليو.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة المعتمدية.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة زنين.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة صفط اللبن.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة منشية البكاري.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة النور.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة مسجد المدينة.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة فيصل.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة الهرم.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة ترسة.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة مصر للطيران.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة الطالبية.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة المنيب.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة البحر الأعظم.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة الزهراء.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة العزبة.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة محور الحضارة.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة الجزائر.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة الأوتوستراد.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة الهضبة الوسطى.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة سيتي سنتر المعادي.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة الصيد.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة البروان.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة محور الشهيد.

- الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. محطة مدخل التجمع.

معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT الجديد

الأتوبيس الترددي هو عبارة عن حافلات تسير مع مسارات مزدوجة محددة بسرعة عالية.

تتميز بقدرتها على نقل أكبر عدد من الركاب.

يصل طول الأتوبيس العادي من القطعة الواحدة إلى 12 مترا بقدرة استيعابية حتى 100 راكب في الرحلة.

الأتوبيس الترددي BRT

وهناك الأتوبيس وهو عبارة عن عربتان ملحقتان ببعضهم ويتحكم فيهم جرارا أمامي يعمل أحدث تكنولوجيا النقل.

ومن جهتها، نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل الأتوبيس الترددي السريع، فضلا عن عدد المحطات المخططة لنقل الركاب BRT على الطريق الدائري.

الأتوبيس الترددي BRT بديلا للميكروباص



والأتوبيس الترددي BRT، سيصبح بديلا للميكروباص على الطريق الدائري، ويسهم في اختصار الوقت وتحقيق السلامة والأمان للركاب.

ووفقا لما أكدته وزارة النقل، تبين أن الأتوبيس الترددي سينهي فوضى سير الميكروباص، ويساعد على الحد من الحوادث التي يتسبب بها الميكروباص على الطريق الدائري.

في هذا الموعد.. منع سير الميكروباص على الطريق الدائري

ومن المقرر في نهاية العام الحالي 2022، يتم منع السلالم والمواقف الخاصة بالميكروباص على الطريق الدائري، وإنشاء مواقف خاصة بالميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمناطق المختلفة التي يمر بها.