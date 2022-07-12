أخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-7-2022.. انخفاض كبير

الاقتصاد
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الذهب
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استهلت تعاملات سوق الذهب اليوم الثلاثاء 12-7-2022 على انخفاض كبير في سعر الجرام حيث تراجع بقيمة 14 جنيها، ليسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 849 جنيها مقارنة بنحو 863 جنيها في ختام تعاملات أمس، وجاءت الأسعار كما يلي:

 

أسعار الذهب في مصر اليوم 


 أسعار الذهب عيار 14 إلى 660 جنيها للجرام.

 سعر الذهب عيار 18 إلى 849 جنيها للجرام.

 سعر الذهب عيار 21 إلى 990 جنيها للجرام.

 سعر الذهب عيار 24 إلى 1131 جنيها للجرام.

 سعر الجنيه الذهب إلى 7920 جنيها

 

سعر الذهب اليوم عالميا


واستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.60 دولار للأوقية.

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