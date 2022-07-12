الدولار واليورو يتعادلان للمرة الأولى منذ 20 عاما.. الأسباب والنتائج

الاقتصاد
اليورو- ارشيفية
اليورو- ارشيفية
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في سابقة لم تحدث منذ 20 عاما، تراجع سعر اليورو ليتساوى مع سعر الدولار وسط زيادة الطلب على الأخير كملاذ آمن خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما تعانيه أوروبا من أزمات أثرت على اقتصادها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

 

انخفاض اليورو مقابل الدولار 

 

وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002.

 

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه، خاصة  بعد تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.

 

أسباب انخفاض اليورو وارتفاع الدولار 



البنك المركزى الأمريكى رفع الفائدة 3 مرات حتى الآن فى 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.

الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة فى التأثير السلبى على اقتصاديات دول أوروبا نظرًا لأنها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.

 ارتفاع التضخم فى أوروبا لأكثر من 8% فى بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو.
 

في يونيو الماضي، قفزت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 8.6 بالمئة عن العام السابق. وسلط بعض صانعي السياسة النقدية الضوء على ضعف اليورو باعتباره خطرا على هدف البنك المركزي لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة على المدى المتوسط.

 

ما هي تأثيرات تساوى اليورو والدولار 

 
من المحتمل أن يحدث تأثيرًا مهمًا على الاستثمار وأسواق المال والعملات فى العالم.

 ستسعى البنوك المركزية فى العالم فى السيطرة على التضخم والذى يعنى ارتفاع الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة.

 

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