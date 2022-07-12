النفط يتراجع بفعل تراجع الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 12 يوليو  بعد تأثر الطلب على الوقود بفرض قيود جديدة لاحتواءكورونا داخل الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتقرير أوبك الشهري.

وانخفض سعر خام برنت القياسي في عقود سبتمبر أيلول 4.74 دولار، أي 4.44%، إلى 102.3 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط في عقود أغسطس آب 4.9 دولار، أي 4.7%، إلى 99.24 دولار للبرميل.

وفي تقريرها الشهري قالت أوبك إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023. وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب في العام الحالي دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يوميًا.

وورد في تقرير أوبك "توقعات بنمو اقتصادي قوي في 2023 في ظل تحسن التطورات الجيوسياسية، جنبا إلى جنب مع التحسن المتوقع في احتواء كوفيد-19 في الصين وهو ما يتوقع أن يزيد استهلاك النفط".

وقالت أوبك إن توقعاتها لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك أي تصعيد في الحرب الأوكرانية وأن مخاطر مثل زيادة التضخم لن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي.

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