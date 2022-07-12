استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-7-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 18.83 جنيه للشراء، و18.99 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



19.18 جنيه للشراء.



19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.83 جنيه للشراء.



18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



19.44 جنيه للشراء.



19.73 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



19.16 جنيه للشراء.



19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



19.14 جنيه للشراء.



19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



19.51 جنيه للشراء.



19.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.19 جنيه للشراء.



19.32 جنيه للبيع.

وعالميا تراجع سعر اليورو ليتساوى مع سعر الدولار وسط زيادة الطلب على الأخير كملاذ آمن خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما تعانيه أوروبا من أزمات أثرت على اقتصادها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002.

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه، خاصة بعد تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.



البنك المركزى الأمريكى رفع الفائدة 3 مرات حتى الآن فى 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.

الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة فى التأثير السلبى على اقتصاديات دول أوروبا نظرًا لأنها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.

ارتفاع التضخم فى أوروبا لأكثر من 8% فى بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو.

