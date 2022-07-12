الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي الثلاثاء 12 يوليو تموز متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة في حين فاقم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وشمل الهبوط أغلب القطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة. وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق على انخفاض 0.5% أمس الاثنين.

وهبط قطاع التعدين 1.2% بعدما فرضت عدة مدن صينية قيودًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1% بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو لتأميم الشركة بشكل كامل.

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