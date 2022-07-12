الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي



واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي الثلاثاء 12 يوليو تموز متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة في حين فاقم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وشمل الهبوط أغلب القطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة. وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق على انخفاض 0.5% أمس الاثنين.

وهبط قطاع التعدين 1.2% بعدما فرضت عدة مدن صينية قيودًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1% بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو لتأميم الشركة بشكل كامل.