الذهب يستقر مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية





استقر الذهب الثلاثاء 12 يوليو مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر أيلول عند 1722.36 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.60 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عامًا مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنًا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2% إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5% إلى 2130.02 دولار للأونصة.