الذهب يستقر مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
Advertisements



استقر الذهب الثلاثاء 12 يوليو مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر أيلول عند 1722.36 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.60 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عامًا مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنًا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2% إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5% إلى 2130.02 دولار للأونصة.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool vs man united جودة عالية لايف live

مشاهدة مباراة liverpool اليوم.. بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد لايف live تعليق عربي جودة HD

بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد يلاشوت Liverpool|| جودة عالية HD دون تقطيع

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 12 - 7 - 2022

مصدر أمني يكشف حقيقة حديث بين فرد شرطة وقيادته بطريقة غير منضبطة داخل أحد الأقسام

الزمالك يدرس التعاقد مع نجم طلائع الجيش

عاجل.. نجم بيراميدز يوقع على عقود انتقاله للزمالك

فرمان ناري.. الأهلي يحسم عودة رمضان صبحي ويُخطط لضم نجمي بيراميدز