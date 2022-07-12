يلا on sport مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوتيوب online بث مباشر لايف

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم أمام المقاولون العرب بهدف تحقيق الانتصار بحثًا عن مواصلة التربع على صدارة الدوري للفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

أما بالنسبة للمقاولون العرب فيدخل محمد عودة مباراة اليوم باحثا عن طوق نجاة للهروب من صراع الهبوط، حيث يأتي المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية باستاد القاهرة، وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت.

وجاءت قائمة الزمالك حسب اختيارات المدير الفني فيريرا كالآتي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق- عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور -يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - محمود شيكابالا - إسلام جابر - سيد عبد الله نيمار - محمد أوناجم - اشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الجزيري.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود الونش وأحمد فتوح ومحمد طارق

خط الوسط: روقا وأوباما وإمام عاشور

خط الهجوم: زيزو وبن شرقي وسيف الجزيري.

إحتياطي

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: باسم على، محمد سمير، محمود عزت، أمير عابد

خط الوسط: محمود عبد العزيز، أحمد عفيفى، أحمد الشيمى، كريم مصطفى.

خط الهجوم: أمادو أنياص، أحمد على.