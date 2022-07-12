بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب yalla shoot

بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

ويأتي الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة ويحل الاهلى ثالثًا برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على شبكة قنوات أون سبورت الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

إحتياطي

جدول ترتيب الدوري المصري 2022

يتصدر نادي الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري 2022، وسط مطاردة شرسة من بيراميدز والأهلي.

1- الزمالك 51 نقطة.

2- بيراميدز 49 نقطة.

3- الأهلي 45 نقطة.

4- فيوتشر 39 نقطة.

5- سموحة 39 نقطة.

6- طلائع الجيش 36 نقطة.

7- البنك الأهلي 31 نقطة.

8- فاركو 30 نقطة.

9- الاتحاد السكندري 28 نقطة.

10- غزل المحلة 26 نقطة.

11- المصري البورسعيدي 26 نقطة.

12- إنبي 26 نقطة.

13- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة.

14- الجونة 22 نقطة.

15- الإسماعيلي 20 نقطة.

16- المقاولون العرب 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني 16 نقطة.

18- مصر المقاصة 14 نقطة.