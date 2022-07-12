الزمالك يخطف المقاولون العرب ويبتعد بالصدارة عن الأهلي

نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون

الشوط الأول

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود حمدي" الونش" - حسام عبد المجيد -عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

بدأت أحداث اللقاء هادئة إلى حد ما، ثم بدأ لاعبو الفارس الأبيض والمقاولون العرب في البحث عن إحراز هدف التقدم.

وفي الدقيقة 6، شهدت تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك لصالح المقاولون العرب عن طريق باسم علي، ولكن شتتها عبدالله جمعة.



وفي الدقيقة 14، شهدت إرسال أشرف بن شرقي، تمريرة قوية من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح الحارس حسن شاهين في الإمساك بها.

وفي الدقيقة 22، قام حسن الشامي بإرسال تمريرة طويلة رائعة لزميله فاروقا نور الدين، وسدد الاخير الكرة، ولكنها خارج الملعب بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 29، توقفت أحداث المباراة بسبب إصابة محمد أشرف روقا لاعب الزمالك في الرأس.

وفي الدقيقة 37، نجح حسام عبدالمجيد في إحراز هدف التقدم لصالح نادي الزمالك، بعد أن أرسل أحمد سيد زيزو ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، قابلها "عبدالمجيد" برأسية مرت على يمين الحارس.

الدقيقة 45، شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، بعد عرقلة حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك للاعب لويس إدوارد داخل منطقة الجزاء.

ونجح الحارس محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض، في التصدي لركلة الجزاء المسددة من اللاعب أحمد علي، ليحافظ على نظافة شباك الزمالك خلال أحداث الشوط الأول.



الشوط الثاني

الدقيقة 50، أرسل أحمد سيد زيزو عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن أمسك بها الحارس حسن شاهين.

الدقيقة 55، شهدت توقف المباراة، بسبب سقوط حارس المقاولون العرب أشرف حسن شاهين ونزول الطاقم الطبي لعلاجه.

الدقيقة 65، نجح حارس المقاولون العرب في التصدي لتسديدة قوية للنجم المغربي أشرف بن شرقي من أمام المرمى.

الدقيقة 74، توقفت أحداث المباراة بسبب إصابة اللاعب محمد أشرف روقا، وإجراء تبديل إضطراري بخروج اللاعب ونزول محمد طارق بدلا منه.

الدقيقة 92، نجح بن شرقي في الانفراد بالحارس حسن شاهين، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس ذئاب الجبل ببراعة

ترتيب الزمالك والمقاولون في الدوري

وبهذا الفوز نجح نادي الزمالك في تعزير موقفه في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 محتلا المركز السادس عشر.