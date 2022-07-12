سيرتفع إلى 140 دولار.. أمريكا تحذر من عدم فرض سقف لسعر الخام الروسي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


 قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40 % إلى نحو 140 دولارا للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.


وقال المسؤول إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان اليوم.


وذكر المسؤول أن الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا حسب رويترز.


وقال المسؤول إن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل.
 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

يلا shoot plus مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي بث مباشر اليوم يلا شوت يوتيوب kora live

يلا شوت Barca TV مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي حصري على قناة برشلونة on live

عاجل - "هرد بالمستندات ".. أول تعليق من حسام حبيب على اتهامات شيرين عبد الوهاب

"أجبرني أنزل بقميص النوم".. القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب

عاجل.. شيرين: حلقت شعري في أحد الفنادق بسبب حسام حبيب

عاجل| "أخرك شهر أغسطس".. سر الجملة التي قتلت بسببها الإعلامية شيماء جمال

عاجل.. التحقيقات تكشف سر الفيديو الإباحي في قضية شيماء جمال

زوج الميكب آرتيست المحلة يكشف مفاجآت بواقعة إجبار عروس غسل وجهها (فيديو)