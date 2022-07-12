روسيا: إلغاء العقوبات المفروضة علينا من شأنه خفض أسعار الغذاء والطاقة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا سيؤدي إلى خفض أسعار كل من الغذاء والطاقة. وقال في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي"، ردا على سؤال عما إذا كانت الأسواق العالمية ستهدأ وتوازن نفسها في حال تم رفع العقوبات،:"بالطبع، وهذا ينطبق على كل من موارد الغذاء والطاقة، والتكاليف اللوجستية، ما يعني كل تلك السلع والخدمات التي تم فرض عقوبات ضدها".

وقال إن "عمليات شراء عملات الدول غير الصديقة، وفي مقدمتها الدولار واليورو، مستحيلة الآن. والصورة لن تتغير في المستقبل القريب. فهذه العملات سامة بالنسبة لنا- احتياطياتنا مجمدة، وتم الاستيلاء على أصول الأعمال، وجرى فرض قيود على التسويات" حسب الألمانية.

وقال إن القرار بإلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على إجراءات متبادلة من جانب الدول الغربية، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

 

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