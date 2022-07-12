بلومبرج: إسبانيا تفرض ضريبة استثنائية على البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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من المقرر أن تفرض إسبانيا ضريبة استثنائية على البنوك، في إطار محاولات الحكومة لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب القائمة في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، قوله في خطاب عن حالة الأمة اليوم الثلاثاء في مدريد، إن البلاد ستفرض الضريبة الجديدة لمدة عامين، بهدف جمع نحو 1.5 مليار يورو سنويا (1.5 مليار دولار).

وأعلن سانشيز الضريبة الجديدة في إطار عدد كبير من السياسات الاقتصادية، التي تتضمن زيادة دعم النقل.

وأضاف إن ضريبة الأرباح الاستثنائية المخطط فرضها على شركات الطاقة، ستوفر نحو ملياري يورو سنويا على مدار 10 أعوام.

جدير بالذكر أن التضخم في إسبانيا ارتفع بشكل غير متوقع لمستوى قياسي، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة عليه. وأعلن المعهد الوطني الإسباني للإحصاءات في وقت سابق أن أسعار المستهلكين قفزت بـ 10% في يونيو على أساس سنوي، بضغط من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

ويتجاوز هذا المعدل كافة تقديرات المحللين الـ 15 الذي استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء آراءهم. وكان المعدل سجل ارتفاعا بـ 8.5% في مايو.

 

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