وزارة الإسكان تكشف عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها في محافظة المنوفية

الاقتصاد
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في محافظة المنوفية خاصة بالمناطق الريفية من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.


وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 36 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة المنوفية، إضافة إلى عشرات المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة لخدمة المناطق الريفية بالصرف الصحى، وذلك من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.

 

محطات المياه التى تم تنفيذها في محافظة المنوفية


قال وزير الإسكان: “تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه تلا، ومحطة مياه بركة السبع، ومحطة مياه الشهداء، ومحطة مياه الحامول، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز اصطبارى، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز سنتريس، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز كفر هلال، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز ابشيش، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز ميت البيضا، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز طوخ دلكا، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز شعشاع، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز كمشوش، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز كفر فيشا، ومحطة مياه الباجور، وتوسعات محطة مياه شما، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز جريس، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز شبرا باخوم، بينما يجرى تنفيذ 6 محطات إزالة حديد ومنجنيز، وشبكة مياه الحامول، ومحطة المياه المرشحة الجديدة بطهواي”.


وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري، ومشروع محطة معالجة صرف صحي الخطاطبة وكفر داود، ومشروع محطة معالجة صرف صحي ساقية أبو شعرة وشنواي، ومشروع محطة معالجة صرف صحى شطانوف، ومشروع محطة معالجة صرف صحي دراجيل، ومشروع توسعات صرف صحي بركة السبع، ومشروع محطة معالجة صرف صحي كفر ربيع، ومشروع محطة معالجة كفر أبوالحسن، ومشروع محطة معالجة صرف صحي بهناي، ومشروع محطة معالجة صرف صحي كوم الضبع.

 

المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة المنوفية


وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة المنوفية، 157 منطقة ريفية، بجانب منطقتين تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى إليهما، وتمثل مساحة تلك المناطق 50.2 % من إجمالي المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 1.45 مليون نسمة، بما نسبته 46.8 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ86 منطقة ريفية (منها مناطق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، بما نسبته 27.1 % من المناطق الريفية، ويقطنها 790 ألف نسمة، بما نسبته 25.5 % من سكان المناطق الريفية، بجانب 44 منطقة ريفية يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نسبتها 13.9 %، ويقطنها 550 ألف نسمة، بما نسبته 17.7 % من سكان الريف، إضافة إلى 28 منطقة ريفية مدرجة بخطة شركة المياه (الميجا)، والبنك الدولي، نسبتها 8.8 %، ويقطنها 310 آلاف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان الريف.

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