مدريد تقتل آمال بايرن ميونخ في ضم بديل "ليفاندوفسكي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات هامة بشأن مفاوضات إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، مع أتلتيكو مدريد الإسباني لضم نجمه هذا الموسم.

- أتليتكو مدريد يرفض بيع نجمه

وذكر موقع "سبورت 1"، أن بايرن ميونخ، دخل في مفاوضات قريبة مع إدارة الروخي بلانكوس، لضم نجم الفريق، البرتغالي جواز فليكس.

وتابع الموقع، أن إدارة مدريد رفضت رفضًا تمامًا التفريط في نجم الفريق هذا الموسم، حتى وإن تم عرض مبلغ ضخم يصل إلى 80 مليون يورو لضمه.

وجاءت تلك المفاوضات، عقب إعلان البافاري التعاقد مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، السنغالي ساديو ماني.

_ عقد فليكس ينتهي مع أتليتكو مدريد

ويذكر أن ينتهي عقد النجم البرتغالي جواو فليكس رفقة الأتليتي موسم 2024، ولا توجد أي نية في الموسم الحالي للاستغناء عن اللاعب.