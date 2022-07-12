سعر اليورو مقابل العملات العربية والأجنبية وانخفاضه لأدني مستوى في 20 عام

فقد سعر اليورو أمام الدولار أكثر من 11 % من قيمتها لتسجل أقل مستوي في 20 عام تراجع سعر اليورو مقابل العملات العربية والأجنية بنسب متفاوتة، يأتي هذا مع تنامي المخاوف من حدوث ركود بسبب حالة عدم اليقين التي يشهدها قطاع الطاقة وارتفاع مستويات التضخم التي تنذر بمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ونستعرض فيما يلى سعر اليورو مقابل العملات العربية والأجنية.

سعر اليورو مقابل العملات العربية والأجنية

سعر اليورو أمام الدولار



سجل سعر اليورو أمام الدولار 1.0022 دولار

وبلغ سعر الدولار أمام اليورو 0.9978 يورو

سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي



بلغ سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتى 3.6812 درهم

وسجل سعر الدرهم الإماراتى أمام اليورو 0.2717 يورو

سعر اليورو أمام الريال السعودي



سعر اليورو أمام الريال السعودي 3.7619 ريال سعودي

سعر الريال السعودي أمام اليورو 0.2658 يورو



سعر اليورو أمام الجنيه المصري



سعر اليورو أمام الجنيه 18.9149 جنيه

سعر الجنيه أمام اليورو 0.0529 يورو



سعر اليورو أمام الليرة اللبنانية



سعر اليورو أمام الليرة اللبنانية 1526.5124 ليرة

سعر الليرة أمام اليورو 0.0007 يورو

أسعار اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.18 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

18.83 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.44 جنيه للشراء.

19.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.16 جنيه للشراء.

19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.14 جنيه للشراء.



19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.51 جنيه للشراء.

19.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.19 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.

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أسعار اليورو عالميًا:

وبعد استعراض سعر اليورو مقابل العملات العربية والأجنبية نستعرض حركة سعر اليورو عالميًا حيت تراجعت عملة الاتحاد الاوروبى لتتساوى مع سعر الدولار وسط زيادة الطلب على الأخير كملاذ آمن خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما تعانيه أوروبا من أزمات أثرت على اقتصادها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002.

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه، خاصة بعد تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.



البنك المركزى الأمريكى رفع الفائدة 3 مرات حتى الآن فى 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.

الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة فى التأثير السلبى على اقتصاديات دول أوروبا نظرًا لأنها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.

ارتفاع التضخم فى أوروبا لأكثر من 8% فى بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو.