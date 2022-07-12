بعد تعيينه مدربا لمنتخب مصر.. أبرز أرقام روي فيتوريا|وهذا ما قاله مورينيو وجوارديولا عنه

يبحث مجموعة كبيرة من محبي وعشاق الساحرة المستديرة وخاصة في مصر، عن أبرز أرقام روي فيتوريا بعد تعيينه مدربا لمنتخب مصر من قبل الاتحاد المصري، بالإضافة إلى معرفة ما قاله مورينيو وجوارديولا عنه.

وعيّن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، البرتغالي روي فيتوريا مدربا لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات أي حتى عام 2026.

تعيين روي فيتوريا بدلا من إيهاب جلال

وجاء تعيين البرتغالي روي فيتوريا بدلا من إيهاب جلال، الذي أقيل من منصبه بعد أن قاد منتخب مصر في 3 مباريات فقط.

وكتب اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المصغر تويتر: "‏روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر، توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روى فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة"، وأرفق تغريدته بمقطع فيديو يحمل الإعلان عن التوقيع.

أبرز أرقام روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد

وقاد روي فيتوريا أندية برتغالية عدّة بين عامي 2006 و2019، وهي: فاتيما وباكوس دي فيريرا وفيتوريا غيماريش وبنفيكا، وحقق معها 7 ألقاب: الدوري البرتغالي (مرتان) وكأس البرتغال (مرتان) والسوبر البرتغالي (مرتان) وكأس الرابطة البرتغالية.

وحصل روي فيتوريا (52 عاما) على جائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي في مرتين، خلال عامي 2015 و2016.

ودرّب روي فيتوريا نادي النصر السعودي خلال موسم 2019/2018، وحصد مع الفريق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وكانت آخر محطات المدرب البرتغالي روي فيتوريا التدريبية مع نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وخاض روي فيتوريا 563 مباراة تدريبية مع مختلف الأندية، حقّق الفوز في 287 مباراة مقابل الخسارة في 163، وتعادل في 113 مباراة.

جدير بالذكر، أن أولى مواجهات روي فيتوريا الرسمية مع منتخب مصر، ستكون ضد منتخب مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا، في سبتمبر المقبل.

ما هو راتب روي فيتوريا؟

أكدت تقارير صحفية، أن روي فيتوريا سيتقاضى ما يقرب 2.4 مليون يورو سنويًا برفقة منتخب مصر، وهذا ما اتفق عليه المدرب البرتغالي طيلة الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري.

ماذا قال مورينيو وجوارديولا عن روي فيتوريا؟

وقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو: “روي فيتوريا مدير فني محترم واسم كبير ومطلوب في أنديه ومنتخبات متعددة”.

ومن جانبه، قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن مدرب منتخب مصر الجديد روي فيتوريا، في وقت سابق: "أحترمه بشدة وأقدر العمل التدريبي الذي يقدمه، فيتوريا مدرب عظيم".

وواصل جوارديولا عقب مباراة جمعت السيتي مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا: "فيتوريا مدرب كبير، ولكن لا يشاهده أحد لأن الأنظار غالبًا تتجه نحو الدوري الإنجليزي والإسباني بشكل أكثر".

نبذة عن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد؟

ويعتبر المدرب البرتغالي روي كارلوس بينو دا فيتوريا، وهو من مواليد 16 أبريل عام 1970، أمل المصريين، وبدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004، ثم تولى قيادة فريق الشباب في بنفيكا والعديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.