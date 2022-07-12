موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري

يرغب عشاق الفارس الأبيض في معرفة موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022، في الدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

وفي الجولة الماضية، تغلب نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك تعتلي جدول ترتيب الدوري قبل مباراته أمام الذئاب

تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء بإقامة أربعة لقاءات تجمع البنك الاهلى وغزل المحلة على ستاد بتروسبورت، ومباراة الزمالك والمقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولى، ولقاء الاهلى مع فيوتشر على ستاد الاهلى والسلام ومباراة طلائع الجيش وبيراميدز على ستاد جهاز الرياضة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة ويحل الاهلى ثالثًا برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.