سعر اليورو مقابل العملات العربية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-7-2022

تراجع سعر اليورو أمام العملات العربية بعد أن فقد أمام الدولار أكثر من 11 % مسجلًا أقل مستوي في 20 عام، مع حالة القلق من إمدادت الطاقة وتوقعات بحدوث ركود وارتفاع التضخم وقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة للسيطرة على ذلك الارتفاع ولذلك نوضح فيما يلى سعر اليورو مقابل العملات العربية بناء على السعر العالمي خاصة مع استمرار الأجازة بالقطاع المصرفي في الدول العربية في رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

سعر اليورو مقابل العملات العربية



سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي

سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتى 3.6812 درهم

سعر الدرهم الإماراتى أمام اليورو 0.2717 يورو

سعر اليورو أمام الريال السعودي

سجل سعر اليورو أمام الريال السعودي 3.7619 ريال سعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام اليورو 0.2658 يورو



سعر اليورو أمام الجنيه المصري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه 18.9149 جنيه

سجل سعر الجنيه أمام اليورو 0.0529 يورو



سعر اليورو أمام الليرة اللبنانية

سجل سعر اليورو أمام الليرة اللبنانية 1526.5124 ليرة

بلغ سعر الليرة أمام اليورو 0.0007 يورو

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك قبل أجازة العيد



سعر اليورو فى البنك المركزى

19.18 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى

18.83 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.44 جنيه للشراء.

19.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.16 جنيه للشراء.

19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.14 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

19.51 جنيه للشراء.

19.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.19 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.

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أسعار اليورو عالميًا:

استعرضنا سعر اليورو مقابل العملات العربية وتحرك سعر اليورو عالميًا للتراجع عملة الاتحاد الاوروبى لتصل لنقطة المساواة مع سعر الدولار وسط زيادة الطلب على الأخير كملاذ آمن في ظل ما تعانيه أوروبا من أزمات أثرت على اقتصادها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002.

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه، خاصة بعد تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.



ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات حتى الآن فى 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.

ارتفع التضخم فى أوروبا لأكثر من 8% فى بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو.