حرب كرموز يتصدر تريند جوجل بعد 4 سنوات من طرحه.. فما السبب؟

تصدر فيلم حرب كرموز بطولة النجم الكبير أمير كرارة تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب مرور 4 سنوات من طرحه، مما تسبب في إثارة العديد من التساؤلات حول اعتلائه مؤشرات البحث مجددا، إذ تم عرضه عام 2018، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا حينها.

لماذا تصدر حرب كرموز تريند جوجل في هذا التوقيت؟

ويعتبر فيلم حرب كرموز، من الأعمال التي تروي أحداثا متميزة وشيقة، حول قصة من التاريخ الحديث لمصر، خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، إذ تدور أحداثه حول معاناة الشعب المصري خلال فترة الاحتلال.

كما يسلط فيلم حرب كرموز الضوء على مدى شهامة الشباب المصري، الذي تصدى إلى الإنجليز خلال هذه الفترة، وقرروا أخذ ثأرهم من الجندي الإنجليزي بعد تعرضه لإحدى الفتيات المصريات واغتصابها، بالإضافة إلى تسببه بموت أحد الشباب المصريين، ليتم بعد ذلك القبض على الجندي الإنجليزي، واحتجازه داخل قسم شرطة مدينة كرموز، الذي يرأسه الجنرال المصري يوسف المصري.

‏‏ورفض الجنرال ومن خلفة في كرموز تسليم الجندي الإنجليزي للإنجليز، إذ أصروا على محاكمته ونيله جزاء جريمته التي ارتكبها، وهو ما أثار غضب الإنجليز بشكل كبير، مما أدى إلى تصعيد الأحداث بينهما.

هل قصة فيلم حرب كرموز حقيقة؟

وتساءل الكثيرون من متابعين العمل، حول هل هذه القصة حقيقة أم من وحي خيال المؤلف، وهو ما جعل الفيلم يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، فبالفعل هذه الأحداث حقيقة ومستوحاة من قصص عاشها المصريون خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، ويوجد تشابه بين هذه القصة، وما حدث في مدينة الإسماعيلية في مصر التي كانت عام 1952.

‏وخلال هذه الفترة كان مصطفى النحاس رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن في 8 أكتوبر عام 1952، إلغاء معاهدة عام 1936 بين مصر والإنجليز، واشترط أن يحصل على استقلالها عن بريطانيا، في حال رغبتها بوجود أي تعاون بين الدولتين، وهو ما أثار غضب الإنجليز.

ونتيجة لذلك هدد مصالحهم وأطماعهم في السيطرة على قناة السويس، وهو ما دفعهم لتوجيه إنذار يوم الجمعة، 25 يناير عام 1952، للشرطة في مدينة الإسماعيلية.

أبطال فيلم حرب كرموز

وضم فيلم حرب كرموز العديد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبد الرازق، روجينا، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، مايان السيد، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.