تطلق وزارة الزراعة إطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية الخميس المقبل، ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها في المحافظات بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية معلنًا اطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والتواجد الدائم مع صغار المزارعين والمربين في القرى والنجوع والعزب بجميع محافظات الجمهورية لتغطي الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية كل المحافظات.



وقال القصير إن الثروة الحيوانية تمثل مصدر كبير لدخل المربين خاصة الصغار منهم كما أنها تمثل مصدر ثروة لهم لذلك فإنه يجب متابعتها وتكثيف التواصل معهم وأيضا التوسع فى عمليات الرصد والتوعية وتكثيف الارشاد من خلال الادارات وفى الجمعيات الزراعية والاهتمام بالترقيم ونشر ثقافه التأمين على المواشي وتوضيح فوائده بتعويض المربين في حالة إصابة مواشيهم بالأمراض

واضاف "القصير" أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية بعموم محافظات الجمهورية اعتبارًا من بعد غد الخميس الموافق 14/7/2022.



وأكد أن الحملة تأتى ضمن جهود الوزارة - متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية - في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية في البلاد.



وتقوم لجان الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالتعاون إدارات المحليات بالمحافظات ذلك مع استعدادها لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.



وأشار إلى أهمية تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية في هذا التوقيت عقب عيد الأضحى المبارك، لما شهدته البلاد من كثافة في حركة الحيوانات عبر المحافظات، الأمر الذي يستدعى تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية - الذي يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة والانتشار والتي تؤثر على الإنتاج الحيوانى – وذلك من خلال تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة.

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إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة



وأضاف أنه أيضًا سيتم تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة استكمالًا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.



كما أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية على أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أعمال الحملة في موعدها المحدد، من خلال لجان الأطباء البيطريين باستخدام اللقاحات المنتجة على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمربيين للتعريف بموعد بدء الحملة والتوعية بأهميتها فضلًا عن أعمال ترقيم الحيوانات الجديدة لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

هذا، وتناشد الزراعة السادة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة