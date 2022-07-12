"إياتا": تسارع وتيرة انتعاش الطيران عالميًا بفضل رحلات السفر الدولية

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تسارع وتيرة الانتعاش في رحلات السفر الجوية بالتزامن مع موسم الصيف المزدحم في نصف الكرة الشمالي التى شهدت زيادة في حركة رحلات السفر الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي رحلات السفر الدولية علي مستوي العالم بنسبة 83.1% في مايو الماضي مقارنةً مع الشهر نفسه من العام 2021، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية، التي بلغت نسبة 68.7% من مستويات ما قبل أزمة "كوفيد-19".

ولفت الاتحاد إلى ارتفاع حركة السفر العالمية بنسبة 325.8% مقارنة بالمستويات المسجلة في مايو 2021 حيث يساهم تخفيف القيود المفروضة على السفر في غالبية دول آسيا في تسريع وتيرة تعافي رحلات السفر الدولية.

وحققت شركات الطيران الأوروبية انتعاشًا بنسبة 412.3% في مايو 2022 قياسًا بمستويات مايو 2021، بينما سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا بنسبة 453.3% في حركة المسافرين خلال مايو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انتعاشًا بنسبة 317.2%، كما ارتفعت السعة بنسبة 115.7% في مايو 2022 مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تحسنًا في حركة المسافرين بنسبة 203.4% خلال مايو الماضي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021.

وشهدت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا في مايو بواقع 180.5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، بينما سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعًا بنسبة 134.9% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال مايو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 325.8% مقارنة بالمستويات المسجلة في مايو/ أيار 2021. ويسهم تخفيف القيود المفروضة على السفر في أغلب دول آسيا في تسريع وتيرة تعافي حركة السفر الدولية. وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر الدولية في مايو/ أيار 2022 نسبة 64.1% من المستويات المسجلة في مايو 2019. حسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».



وبالنسبة لشركات الطيران في الشرق الأوسط؛ فقد حققت انتعاشًا بنسبة 317.2%، كما ارتفعت السعة بنسبة 115.7% في مايو 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من 2021، وازداد عامل الحمولة بواقع 37.1 نقطة مئوية إلى 76.8%. وتسهم إعادة الافتتاح التدريجي للأسواق الآسيوية في تحفيز حركة المسافرين في المراكز الرئيسية بالخليج العربي.



وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تواصل حركة السفر الدولية انتعاشها، ويترقب الجميع رفع القيود المفروضة بسبب «كوفيد-19» ليتمكنوا من السفر؛ حيث نجحت العديد من مناطق الممرات الجوية الدولية الرئيسية، بما فيها داخل أوروبا والشرق الأوسط-أمريكا الشمالية، في تخطي مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19». ويسهم رفع جميع القيود المفروضة بسبب الجائحة في تعزيز مسيرة الانتعاش، وهو الإجراء الذي كانت أستراليا آخر من اتخذه خلال الأسبوع الجاري. وتختلف الحال في قطاع السفر في الصين؛ حيث شهد تراجعًا كبيرًا في حركة السفر المحلية بنسبة 73.2% قياسًا بالعام الماضي. وتتناقض سياسة «صفر كوفيد» مع التوجهات السائدة عالميًا، وهذا واضح في وتيرة التعافي البطيئة لحركة السفر من الصين وإليها».



وأوضح والش: «سجلت أسواق السفر انتعاشًا رائعًا، وفيما نقترب من فترة الذروة في موسم الصيف بنصف الكرة الشمالي، تظهر بعض الضغوط في النظام في عددٍ من المراكز بأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويسعى الجميع للحد من معاناة المسافرين الناتجة عن حالات تأخر الرحلات أو إلغائها، وتعزيز ثقتهم بتقديم الحلول المناسبة بأسرع ما يمكن.

وعلى الرغم من تعاون شركات الطيران والمطارات والجهات الحكومية، غير أن توفير القوى العاملة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد يستغرق وقتًا ويتطلب بعض الصبر في المناطق التي تشهد أعلى مستويات الازدحام.



حققت شركات الطيران الأوروبية انتعاشًا بنسبة 412.3% في مايو 2022 قياسًا بمستويات مايو 2021. كما ارتفعت السعة بنسبة 221.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 30.1 نقطة مئوية إلى 80.6%. ويبقى تأثير الحرب في أوكرانيا مقتصرًا على الدول المتأثرة بها بشكل مباشر.



وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا بنسبة 453.3% في حركة المسافرين خلال مايو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ما يمثل ارتفاعًا ملموسًا عن المكاسب المسجلة في إبريل/ نيسان 2022 والبالغة 295.3% على أساس سنوي. كما زادت السعة بنسبة 118.8% وعامل الحمولة بواقع 43.6 نقطة مئوية ليبلغ 72.1%. وتُعزى المستجدات الإيجابية في المنطقة إلى تخفيف القيود في أغلب أسواق المنطقة باستثناء الصين.



وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال شهر مايو تحسنًا في حركة المسافرين بنسبة 203.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021. كما ارتفعت السعة بنسبة 101.1% وازداد عامل الحمولة بواقع 27.1 نقطة مئوية إلى 80.3%. وتواصل السياحة والرغبة الكبيرة في السفر تعزيز انتعاش حركة السفر الدولية بعد إلغاء معظم القيود أمام المسافرين في هذه المنطقة، فضلًا عن نجاح العديد من ممرات السفر الجوية الأخرى في تخطي مستويات عام 2019.



وشهدت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا في مايو بواقع 180.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. كما ارتفعت السعة في مايو بنسبة 135.3%، وازداد عامل الحمولة بواقع 13.5 نقطة مئوية ليصل إلى 83.4%، وهو الأعلى بين المناطق للشهر العشرين على التوالي. كما تخطت بعض ممرات الرحلات من أمريكا الوسطى إلى أوروبا وأمريكا الشمالية مستويات عام 2019.



وسجلت شركات الطيران الإفريقية ارتفاعًا بنسبة 134.9% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال مايو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت السعة في مايو 2022 بنسبة 78.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 16.4 نقطة مئوية ليصل إلى 68.4%، وهو يعد الأدنى بين جميع المناطق.

و أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تسارع وتيرة الانتعاش في رحلات السفر الجوية بالتزامن مع موسم الصيف المزدحم في نصف الكرة الشمالي.

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حركة المسافرين علي مستوي العالم بنسبة 83.1% في مايو الماضي مقارنةً مع الشهر نفسه من العام 2021، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية، التي بلغت نسبة 68.7% من مستويات ما قبل أزمة "كوفيد-19".

ولفت الاتحاد إلى ارتفاع حركة السفر العالمية بنسبة 325.8% مقارنة بالمستويات المسجلة في مايو 2021 حيث يساهم تخفيف القيود المفروضة على السفر في غالبية دول آسيا في تسريع وتيرة تعافي حركة السفر الدولية.

وحققت شركات الطيران الأوروبية انتعاشًا بنسبة 412.3% في مايو 2022 قياسًا بمستويات مايو 2021، بينما سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا بنسبة 453.3% في حركة المسافرين خلال مايو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انتعاشًا بنسبة 317.2%، كما ارتفعت السعة بنسبة 115.7% في مايو 2022 مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تحسنًا في حركة المسافرين بنسبة 203.4% خلال مايو الماضي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021.

وشهدت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا في مايو بواقع 180.5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، بينما سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعًا بنسبة 134.9% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال مايو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.