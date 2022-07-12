سوق دبي المالي ينجز المراجعة النصف سنوية للمؤشر العام والإسلامي

أعلن سوق دبي المالي انجاز المراجعة الدورية نصف السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي للسوق وقال إنه تم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات اعتبارا من جلسة تداول اليوم.

واستنادًا إلى بيانات سوق دبي المالي، يبلغ إجمالي عدد أسهم الشركات في المؤشر العام للسوق أكثر من 49.6 مليار سهم، حيث تستحوذ 5 شركات على نحو 49.8% من إجمالي وزن المؤشر بواقع 24.75 مليار سهم، فيما تستحوذ 10 شركات على نحو 62.8% بواقع 31.2 مليار سهم.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" قائمة أوزان شركات المؤشر العام بحصة تبلغ 18.49% أو ما يعادل 5.519 مليار سهم، ثم "دبي الإسلامي" بوزن 18.19% أو ما يوازي 4.963 مليار سهم، يليه "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 15.96% تمثل 1.974 مليار سهم، ثم "ديوا" بنسبة 15.19% تعادل 8.798 مليار سهم.

وجاء سهم "العربية للطيران" في المرتبة الخامسة بحصة 4.8% تعادل 3.5 مليار سهم، يليه "دبي للاستثمار" بنسبة 4.7% توازي 3.189 مليار سهم، ثم "دو" بنسبة 4.53% و"إعمار للتطوير" بحصة 2.75% و"أرامكس" بنسبة 2.69% و"بنك المشرق" 2.2% و"سوق دبي المالي" 2.06% و"بنك دبي التجاري" بنحو 1.81% و"تبريد" 1.05% و"ديار" 1.01%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، جاء سهم "العربية للطيران" بحصة 10% تعادل 2.428 مليار سهم، و"ديوا" بنسبة 10% تعادل 1.926 مليار سهم، و"دبي للاستثمار" بوزن 10% توازي 2.258 مليار سهم، يليه "إعمار العقارية" بحصة 10% أو ما يعادل 992.8 مليون سهم، ثم "دبي الإسلامي" بنسبة 9.87% و"دو" بنحو 8.83% و"إعمار للتطوير" بنسبة 6.96% و"أرامكس" 5.64%.

وحل "جي اف اتش" في المركز التاسع بوزن 4.96% و"سوق دبي المالي" بحصة 4.76% و"تبريد" بنحو 3.43% و"ديار" بنسبة 2.36% و"الاتحاد العقارية" 2.03% و"أمانات" 2.02% و"دبي للمرطبات" 1.94% و"مصرف عجمان" 1.75% و"بنك السلام البحرين" 1.62%، فيما جاءت باقي الشركات بنسب دون 1%.

يذكر أن مراجعة المؤشرين لقياس أوزان الشركات يتم مرتين سنويًا في شهري يناير ويوليو، وفقًا لقواعد احتساب من بنود رئيسية منها الأسهم الحرة والقيمة السوقية والنسب المعيارية.

أداء السهم الإماراتية اليوم

وارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم، عقب استئناف التداولات بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9171.35 نقطة، فيما زاد سوق دبي بنحو 0.63% ليقفل عند 3128.7 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بواقع 1.4 مليار درهم منها 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي و233.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 256.3 مليون سهم منهم 171.9 مليون سهم في سوق أبوظبي و84.3 مليون سهم في سوق دبي، وذلك عبر تنفيذ 15.5 ألف صفقة.

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم قيادية مثل "أبوظبي الأول" بنسبة 0.76% و"الدار العقارية" بنسبة 1.83% و"أبوظبي الإسلامي" 3.5% و"أبوظبي التجاري" 1.58% و"أدنوك للحفر" 1.19%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 353.08 مليون درهم.

وجاءت مكاسب سوق دبي بدعم رئيسي من صعود أسهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.16% مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم بعد استقطابه نحو 88.4 مليون درهم، كما صعد "ديوا" بنسبة 0.39% و"دبي الإسلامي" 1.47% و"الإمارات دبي الوطني" بنحو 0.84%، وزاد "تيكوم" بنسبة 1.28%.

وأنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء الثاني عشر من يوليو تموز على ارتفاع بعدما تكبدت خسائر في بداية الجلسة، إذ يتابع المستثمرون أداء العملة الأوروبية الموحدة والتطورات السياسية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع STOXX600 بنحو 0.4% مسجلًا 416 نقطة، كما صعد DAX الألماني بنسبة 0.52% مسجلًا 12898 نقطة.

وارتفع CAC الفرنسي بنسبة 0.8% عند 6044 نقطة، فيما أغلق FTSE البريطاني على مكاسب بنحو 0.2% مسجلًا 7211 نقطة.

وقادت أسهم شركات الخدمات المالية مكاسب البورصة الأوروبية فارتفعت بنحو 2% بينما تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.2%.

وتراجع اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار الأميركي في وقت سابق من الجلسة لأول مرة في 20 عامًا قبل أن يرتفع مجددًا، وارجع محللين سبب انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار إلى زيادة قوة الدولار أمام اليورو عقب سياسة التشديد النقدي التى اتبعها الفيدرالي الأمريكي على مدار الثلاثة شهور الماضية بزيادة أسعار الفائدة 3 مرات متتالية وهو ما أعطى قوة للدولار أمام اليورو العملة الثانية عالميًا من حيث التداول والقوة، وبالتالي أدى لإنخفاض أسعار اليورو مقابل الدولار والوصول بها إلى مستوى التعادل، كما أن الضعف الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والحرب الروسية الأوكرانية التي ضغطت على اقتصاد أوروبا بشكل كبير وأثرت على كافة المجالات الاقتصادية، بجانب ضغط الدولار الذي ازدادت قوته على اليورو باعتباره عملة عالمية تؤثر في كافة الاقتصاديات حول العالم، قوة الدولار لم تؤثر على سعر اليورو وحده والذي انخفض لأدنى مستوى له منذ 20 عام ولكنه اثره سيمتد إلى سلة العملات الرئيسية من جنيه استرليني وين ياباني ويوان صيني.

مع التوقعات بحدوث حالة من الركود التضخمي بسبب الاتفاع الكبير في معدلات التضخم مقابل انخفاض معدلات النمو سيدفع المركزي الأوروبي إلى اتباع سياسة نقدية مشددة هو الأخر ويرفع أسعار الفائدة على اليورو في اجتماعه يوم 21 يوليو الجاري وذلك لاول مرة منذ 10 سنوات.

هذا وصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1 مليار يورو لأوكرانيا.

كما منح الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على دخول كرواتيا إلى منطقة اليورو العام المقبل.

وهبطت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، في ظل تنامي المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.

وتأتي تراجعات الأسهم الأوروبية بالتزامن مع هبوط الأسواق الآسيوية في ختام جلسة اليوم أعقبها تراجع مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الليلة الماضية.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.81% تعادل 103.5 نقطة ليصل إلى 12728.98 نقطة، بينما هبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.42% ليبلغ مستوى 413.28 نقطة.

ونزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.67% توازي 23.2 نقطة ليصل إلى 3447.64 نقطة، فيما هبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.32% توازي 22.6 نقطة ليصل إلى مستوى 7173.9 نقطة، وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 24 نقطة أو ما نسبته 0.38% ليصل إلى 5973.4 نقطة.