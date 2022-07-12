تردد اون تايم سبورت 2022 الجديد لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد On Time Sports HD

يشغل تردد اون تايم سبورت 2022 الجديد بال العديد من المتابعين والمحبين للرياضة بشكل عام، وذلك لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر على On Time Sports HD.

وبدأت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، أمس الاثنين الموافق 11 يوليو، وتستمر حتى الاثنين المقبل الموافق 18 من الشهر ذاته، لذلك ارتفعت عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن تردد اون تايم سبورت 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات؛ لمتابعة أحداث البطولة لحظة بلحظة.

مشوار منتخب مصر في البطولة حتى الآن

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، أمس الاثنين، بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 – 17 في الجولة الأولي من دور المجموعات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد اون تايم سبورت 2022 الجديد على القمر الصناعي النايل سات؛ لمتابعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، وهي على النحو التالي:-

تردد اون تايم سبورت 2022 الجديد

ويمكن متابعة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات؛ لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد من خلال ضبطها على التلفاز، والتي جاءت كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد القنوات الرياضية

وفضلا عن قنوات أون تايم سبورت، يمكن متابعة البرامج الرياضية وأخبار الأمدية المختلفة، عبر شاشة أشهر القنوات الرياضية والتي نعرض ترددها كالآتي:

تردد قناة الأهلي الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

- معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الزمالك الجديد على عرب سات

وجاء تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي عرب سات، فجاء كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.