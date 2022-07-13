عاجل.. أسعار البنزين والسولار الجديدة

بداية من اليوم

أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين وكذلك السولار اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء فى جميع محطات الوقود.

وأصدرت اللجنة بيانا، صباح اليوم قالت فيه: "اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 13 -07 - 2022 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى.

البنزين والسولار



وكشفت اللجنة عن قائمة أسعار السولار والبنزين بعد الزيادة وهى:

بنزين 95.. 10.75 جنيه لتر

بنزين 92.. 9.25 جنيه لتر

بنزين 80... 8.00 جنيه لتر

السولار... 7.25 جنيه لتر

الكيروسين... 7.25 جنيه

ولفتت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية إلى زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر طن المازوت 5000 للطن.

وقررت تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.