أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-7-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعه عالميا إلى مستوى 1724 دولار، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الذهب في السوق المحلى وتوقعات سعر الذهب على المستوى العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم



أسعار الذهب عيار 14 إلى 660 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 849 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 990 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب إلى 7920 جنيها



أسعار الذهب عالميا



واستقر الذهب الثلاثاء مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر أيلول عند 1722.36 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.60 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عامًا مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنًا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2% إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5% إلى 2130.02 دولار للأونصة.

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في اغسطس على 1،724.95 دولار للأونصة بتراجع بنسبة 0.39%.

وهبط سعر الفضة لشهر سبتمبر بنسبة 1.20% لتتم المتاجرة به على 18.90 دولار للأونصة بينما



توقعات أسعار الذهب عالميا

تختلف توقعات أسعار الذهب لعام 2022 من قبل خبراء مختلفين وتعتمد على كيفية استجابة السوق لمعدلات التضخم وسياسة البنك المركزي والتوترات الجيوسياسية.

أثر التقلب الشديد على أسواق الأسهم منذ بداية عام 2022 على أسعار الذهب. وفي الوقت نفسه، كان نمو أسعار الذهب ثابتًا تمامًا، ويستمر في الاتجاه الصعودي. التضخم هو العامل الأساسي الذي سيؤثر على سعر الذهب في المستقبل القريب. حيث وصلت معدلات التضخم إلى أعلى معدل في الولايات المتحدة وذلك في الأربعين عامًا الماضية. من المرجح أن يكون الذهب أداة تحوط من الدرجة الأولى مقابل إضعاف القوة الشرائية للعملات الورقية وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى أبعد من ذلك، لتصل إلى أكثر من 2،000 دولار للأونصة.

تشمل العوامل التي ستؤثر على سعر الذهب في عام 2022 والتي قد تؤدي إلى زيادة سعره فوق مستوى الـ 2،000 دولار للأونصة ما يلي:

الزيادة المحتملة في التوقعات التضخمية والمخاوف بشأن إضعاف القوة الشرائية للعملات الورقية.

قد تؤدي الزيادة المحتملة في الطلب على الاستثمار والانتعاش التدريجي في طلب المستهلكين في الصين والهند إلى دعم معدل سعر المعدن النفيس عند مستوى مرتفع.



قد لا تلعب السندات الحكومية (الدين الحكومي) دور الأصول الدفاعية في مواجهة التضخم وأسعار الفائدة السلبية لأنها ستتوقف عن توليد الدخل.



قد تؤدي المواقف الجيوسياسية المتوترة إلى تحول الذهب إلى أداة تحوط على نطاق أوسع.

في الوقت نفسه، قد تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة شعبية المعدن الثمين في نظر المستثمرين في عام 2022.



ورفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس Goldman Sachs مؤخرًا هدفه حول توقعات أسعار الذهب لعام 2022 إلى مستوى الـ 2،500 دولار للأونصة، مشيرًا إلى حدوث "عاصفة مثالية" من زيادة طلب المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.



وتوقع بنك سكوتيا بنك Scotiabank الكندي أن متوسط سعر الذهب قد يبلغ مستوى الـ 1،850 دولار لكل أونصة في عام 2022 وينخفض إلى مستوى الـ 1700 دولار في عام 2023.

وكان توقعات محللو ANZ هبوطية بشأن توقعات أسعار الذهب على المدى الطويل. وتوقعوا أن ينخفض سعر أونصة الذهب إلى مستوى الـ 1،750 دولار بنهاية يونيو ومستوى الـ 1،600 دولار للأونصة بنهاية ديسمبر، بمتوسط سعري بقدر 1،725 دولار لهذا العام. ويتوقعون أن ينخفض السعر إلى مستوى الـ 1،400 دولار لكل أونصة بنهاية سبتمبر 2023 ومتوسط سعري بقدر 1،458 دولار العام المقبل.



بينما كان المحللون في بنك ABN Amro الهولندي أكثر ميلًا إلى الانخفاض في توقعات أسعار الذهب الخاصة بهم لعام 2022، وتوقعوا أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1،500 دولار لكل أونصة مع انخفاض السعر إلى مستوى الـ 1،300 دولار في عام 2023.



وفقًا لخبراء بنك أوف أمريكا، يساهم التضخم المتزايد، واستمرار مخاطر الأوبئة، والصراعات الجيوسياسية في الاستثمار في الذهب. يتوقع محللو بنك أوف أميركا أن يكون متوسط سعر الذهب عند 1،925 دولار للأونصة على مدار العام.



وفقًا لـ Wallet Investor، سيكون سعر الإغلاق لعام 2022 هو 2،065.25 دولار لكل أونصة. توقعات أسعار الذهب للأشهر القادمة من العام إيجابية، ولا يُتوقع حدوث انخفاضات قوية في سعر الذهب.

من ناحية أخرى، قد يكون للأصول المتقلبة التي تنطوي على مخاطر تأثير سلبي على أسعار الذهب. في هذا السيناريو، سينقل الدببة (البائعين) الأسعار إلى مستويات منخفضة سجلتها أسعار الذهب في شهر سبتمبر من عام 2021.



ويتوقع المحللون أن يتوسع إنتاج الذهب حتى عام 2023، وبالنظر إلى أن الأسعار أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج. قد تؤدي حالة عدم اليقين بشأن نهاية الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم إلى دفع أسعار الذهب إلى الأعلى.