أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 13-7-2022 في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.



أسعار اللحوم اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.



استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية طبقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فتح أبوابها أمام المواطنين حتى الثالث من أيام العيد، وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية.

حصيلة ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى



وقال الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالقليوبية، إن مجازر محافظة القليوبية والبالغ عددها 30 مجزرًا على مستوى المحافظة واصلت فتح أبوابها مجانًا لاستقبال الأضاحي رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.



وقال الدكتور محمد شوق، في بيان له اليوم، إن عدد الأضاحي خلال اليوم الرابع بلغ 643 رأس وبلغ إجمالي الأضاحي خلال أيام العيد 2062 رأس وسط إجراءات وقائية واحترازية وأعمال فحص من أطباء الادخال بالمجازر.



وأضاف مدير مجازر المحافظة، أنه جرى توجيه تعليمات صارمة لمجازر القليوبية والتي فتحت أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بتعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية بمنع دخول الأضاحي المريضة والتي لا تتوافر فيها شروط السن من دخول المجازر، وكذلك الكشف على اللحوم وإعدام اللحوم المريضة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كالحمى القلاعية والسل.

وأشار "شوق"، أنه جرى منع عدد من الأضاحي والمذبوحات من دخول المجازر خلال اليوم الأول من طبيب الإدخال، بسبب النحافة نظرًا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بجولة تفقدية لعمليات تجهيز اللحوم بالمجزر في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال "جمعة" في تصريحات خاصة على فضائية "تن" اليوم الإثنين: "لأول مرة تدخل وزارة الأوقاف في مسألة صكوك الأضاحي البلدية، وقمنا بتنويع الصكوك بين الصكوك السودانية والبلدية".