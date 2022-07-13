95 الأعلى.. تعرف على نسبة الزيادة في أسعار البنزين الجديدة

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالأتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

معدل الزيادة في أسعار البنزين والسولار



ويبلغ معدل الزيادة في سعر بنزين 80 نحو 50 قرشا

ويبلغ معدل الزيادة ي لتر بنزين 92 نحو 50 قرشا

ويبلغ معدل الزيادة في سعر بنزين 95 جنيها واحدا.

ويبلغ معدل الزيادة في سعر السولار نحو 50 قرشا.



وتعد هذه هي الزيادة الأكبر في أسعار المحروقات منذ تحرير سعر الوقود في مصر، وإنشاء لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تهدف إلى تسعير الوقود في السوق المحلي بما يتوافق مع الأسعار العالمية، بشكل لا يحمل ميزانية الدولة ومخصصاتها أعباء إضافية.



ويتم تحديد أسعار المنتجات البترولية في مصر بناء على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي اتخذت 11 قرار عقب تأسيسها في يوليو 2019، تزامنًا مع تحرير أسعار البنزين والسولار.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وكانت أسعار خام برنت شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة وتجاوزت الـ 100 دولارا بعد زيادة الطب عليه وتراجع المعروض العالمي.

ماهي لجنة التسعير التلقائي



هي لجنة معنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، ويعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم.

وتبنت مصر العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة.

كما أنها تتم وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.يعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم.

وتعتبر الأسعار العالمية للبترول بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه تعد أهم عوامل تحديد مستويات الأسعار لمنتجات البنزين والمنتجات البترولية بصفة عامة.